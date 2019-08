32ª Edição da Feira Do Comércio de Catanduva Começa Hoje No Sesc

A 32ª Feira do Comércio começa hoje (21) e vai até sábado (24), no Sesc. Os horários de quarta a sexta das 14h as 21h30 e no sábado 10h as 17h. Segundo o Sincomercio este ano foram 53 expositores que aderiram a feira que promete agitar o setor.

Os setores são dos mais variados: calçados masculino, feminino, infantil e esportivo, roupas femininas, masculinas, infantil, moda cristã e plus size, games e acessórios para celular, óculos de sol e grau, maquiagem e produtos de beleza e para matar a fome, teremos uma padaria e confeitaria. Há três meses o presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior contou que muitos comerciantes garantiram antecipadamente os espaços confirmando o grande interesse nessa feira que já está indo para 32°. “Com certeza, este ano como o comerciante pode escolher o seu box no ato da compra isso fez com que a grande totalidade dos boxes fossem vendidos logo no início do ano”, contou Pinfildi.

“A Feira do Comércio é tradicional por trazer um grande retorno para os comerciantes e para a população. Os produtos vendidos na feira são de qualidade e possuem um bom desconto, o que atrai a população. Aliás, muitas pessoas esperam o ano todo para comprar determinados itens na feira”, analisa o coordenador do evento, Luís Paulo Moraes.

Em relações aos anos anteriores a média de pessoas que passaram pelo local mais de 15 mil e estimasse o mesmo para este ano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local