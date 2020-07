31% dos Infectados por Coronavírus São Profissionais da Saúde

Dados divulgados pelo Painel Interativo do Covid-19 (PI-COVID-19) com o objetivo de complementar o boletim diário do Coronavírus emitido pela Prefeitura de Catanduva, informa que 31% dos infectados são profissionais da saúde.

Além disso, 17 em cada 100 (17% dos) casos positivos do sexo masculino são profissionais da saúde e 42 em cada 100 (42% dos) casos positivos do sexo feminino são profissionais da saúde. Análise dos casos positivos (via exame) em Catanduva mostra que aproximadamente 1 em cada 3 testes positvos é de um profissional da saúde.

Apesar do aumento diário de casos confirmados e óbitos registrados durante toda a semana, de acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura, Catanduva bateu o recorde de 500 pessoas curadas de coronavírus.

Sobre o PI-COVID-19

O PI- COVID-19 foi desenvolvido pelos catanduvenses Adriano Henrique Cantão, 28 anos, mestrando em Computação Aplicada a Sistemas Complexos pela USP de Ribeirão Preto e Rafael Biagioni de Fazio, 20 anos, graduando em Informática Biomédica pela USP de Ribeirão Preto e é mantido de forma independente, ou seja, não é um site oficial. Além da informação complementada do boletim, a população tem acesso ao histórico de casos divulgados desde o mês de Março utilizando informações disponibilizadas pelos boletins diários da Prefeitura.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook