31 Artistas Fazem Asa Gigante em Estrutura de Concreto

31 mosaicistas devem concluir uma asa gigante em estrutura de concreto que deverá ficar exposta no Parque Papa João Paulo II, o parque do Aeroporto.

A escultura feita em mosaicos pelos artistas terá dois metros de altura e está em processo de finalização.

Cada artista confeccionou pequenas asas com materiais diversos como pastilhas de vidro, azulejo para montar os mosaicos. Todas essas peças serão unidas numa espécie de painel em formato de uma grande asa e ficará disponível ao ar livre para que visitantes possam, além de apreciar a obra, também fazer fotos no local.

O projeto foi aprovado pelo Edital de Incentivo Às Artes 2020, e é executado com recursos Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 do Governo Federal. A iniciativa foi apresentada pela arte-educadora Flávia Marega Frigério que lidera as ações do grupo formado por 31 mosaicistas de Catanduva e região. A iniciativa tem o conceito instagramático, ideal para aquelas fotos individuais e em família.

“Nós vamos oferecer um presente para a cidade que vai ser essa escultura em concreto toda revestida em mosaico. Então esses 31 artistas já fizeram cada um a sua asinha, usando pastilha de vidro, azulejo, cada um na sua cor e interpretação e agora estamos fazendo a parte do revestimento final. Esse concreto terá a forma de uma asa e será instalado em um ponto turístico onde as pessoas farão fotos. Porque essa arte tem todo o conceito instagramático, que faz com que as pessoas se aproximem para tirar uma foto naquele lugar para depois divulgar no Facebook, Instagram”, destaca Flávia.

Todo o trabalho é desenvolvido com recursos da Lei Aldir Blanc e a composição é feita na Estação Cultura Deca Ruette. O espaço foi cedido pela Secretaria Municipal de Cultura para a atividade que respeita as regras de distanciamento entre os mosaicistas, além do uso de máscaras. “Estamos muito felizes em poder entregar esse presente para a cidade. Conseguimos a autorização para a instalação no Parque do Aeroporto e está sendo muito prazeroso o nosso encontro. No ano passado, ficamos cada um quietinho em sua casa, só com as aulas online, por conta da pandemia, e agora retomamos os nossos encontros. Viemos trabalhar em grupos de quatro, cinco mosaicistas, cada um em um dia e estamos ansiosos e felizes de poder entregar esse projeto”, finaliza a arte-educadora.

Karla Konda

Editora Chefe