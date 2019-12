30º BPM/I Realizará “Operação Papai Noel” A Partir De Segunda-Feira em Catanduva

Considerando as celebrações realizadas no fim de ano, em especial o Natal, o 30º BPM/I realizará a “Operação Papai Noel”, cuja finalidade é a intensificação do policiamento ostensivo durante o período de compras natalinas. A partir de segunda-feira (09) data que o comércio terá o horário estendido devido ao Natal e por isso o 30º BPM/I estará reforçando a segurança do cidadão.

Tal período registra um significativo aumento na circulação de pessoas nas ruas da cidade, sobretudo nos locais de grande concentração de estabelecimentos comerciais.

O fluxo considerável de público pode promover um ambiente necessário para a atuação de criminosos oportunistas durante a temporada apontada.

Assim, mediante planejamento estratégico, o policiamento será intensificado na cidade de Catanduva/SP, com o emprego do efetivo administrativo, que atuará em reforço ao policiamento operacional já existente, durante o horário de funcionamento comercial, no período de 09 a 24 de dezembro.

Contudo, o 30º BPM/I cita algumas dicas de segurança: Evite retirar sua carteira em público, principalmente em locais de grande movimento e na presença de estranhos, Leve consigo apenas cartões e cheques necessários, Bolsas, carteiras ou sacolas devem ser transportadas junto e à frente do corpo, Mantenha atenção aos seus objetos pessoais (telefones celulares), Não perca as crianças de vista enquanto olha vitrines ou faz compras, lembre-se: a prevenção é a melhor maneira de inibir a ação dos criminosos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local