30º BPM/I Divulga Produtividade De 2019 Para Catanduva E Região

O 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (30º BPM/I), que mantém sua sede em Catanduva e conta com área de atuação em mais 15 municípios circunvizinhos , divulgou balanço de atividades realizadas durante todo o ano, 2019.

Conforme os dados apresentados, no passado, policiais obtiveram os seguintes resultados: 48 armas de fogo apreendidas, 63 infratores (adolescentes) apreendidos em flagrante, 844 pessoas presas em flagrante, o que dá uma média de dois presos em flagrante por dia, 341 pessoas presas por mandado judicial, 100 veículos recuperados e mais de 1.200 Kg de drogas apreendidas.

O batalhão em Catanduva esteve no segundo trimestre de 2019 entre as 10 unidades da PM do Estado que mais reduziram índices criminais estipulados pela Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública. “Assim, a título de informação, durante o exercício de 2019, se comparado ao ano de 2018, houve redução de aproximadamente 47% nas vítimas de letalidade violenta, 29% nos crimes de roubo, 16% nos crimes de furto e 24% nos crimes de furto e roubo de veículos”, consta em nota encaminhada pela corporação.

“Ressalta-se que o balanço em questão evidencia e certifica o fiel compromisso dos policias militares do 30º BPM/I em servir e proteger a nossa comunidade, aliado ao nosso objetivo de ampliar a percepção de segurança da população, atuando de forma racional e preventiva na eclosão de delitos”, finaliza a PM.

Ariane Pio

Da Reportagem Local