30º BPM/I de Catanduva Adere à Campanha Do Agasalho 2020

A Campanha é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo e conta com parceiros dos diversos seguimentos da sociedade, entre eles a Polícia Militar. Neste ano, está sendo realizada no período de 02 de junho a 22 de setembro, tendo como objetivo a arrecadação de cobertores novos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio.

O 30º BPM/I, sediado na cidade de Catanduva e com área de atuação territorial em mais outros 15 municípios circunvizinhos, está engajado nesta Campanha, disponibilizando todas as suas sedes como postos de arrecadação de cobertores.

No município de Catanduva, as doações poderão ser realizadas na própria sede do 30º BPM/I, sito à Rua Olímpia nº 97, Vila Guzzo, ou na sede da 1ª Cia PM, sito à Rua Bolívia nº 48, Vila Juca Pedro.

Sobre Campanha do Agasalho – Em 2019, a 11ª edição da Campanha do Agasalho arrecadou 26,9 toneladas, batendo a meta estabelecida no início da ação, de 17 toneladas. O montante de roupas beneficiou mais de 20 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Este ano, em 2020, a Campanha do Agasalho está um pouco diferente por conta do impacto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Como medida preventiva e de proteção, a CVB/SP suspendeu o recebimento de roupas e cobertores usados, seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde e infectologistas para o cuidado com a segurança e a saúde dos voluntários que atuam no recolhimento e separação dos itens. O objetivo da ação é engajar a população para a arrecadação de itens de higiene pessoal e limpeza, além de cobertores e roupas novas.

