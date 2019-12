30º Batalhão De Polícia Militar Faz A Alegria Com Realizações De Sonhos

Na sexta-feira (06) os policiais militares do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior fizeram uma surpresa e entregaram o presente ao menino, que ficou muito feliz e emocionado.

O menino Lucas, morador do Bairro Jardim Alpino, em Catanduva tem grande admiração e carinho pela Polícia Militar e neste natal ele escreveu uma cartinha para o Papai Noel pedindo uma farda da PMESP de presente.

O presente foi entregue pessoalmente pela equipe de policiais com direito a foto de entrega e foto com a farda vestida pelo menino.

No começo de novembro, a jovem Bruna Priscila comemorou seus 14 anos e recebeu de presente uma festa com o tema da Polícia Militar, a qual é fã declarada da corporação, na sede da 2ª Companhia do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Novo Horizonte.

Todo o trabalho de organização, decoração, bolo e refrigerante foram providenciadas pelos policiais, familiares e amigos que conhecem e sabem o carinho que a jovem tem pela Polícia Militar.

Além de todos os preparativos, a jovem que nasceu com paralisia cerebral se vestiu com o fardamento da corporação, conheceu todo o quartel, recebeu presentes e foi surpreendida com a festa surpresa, ficando feliz e agradecida.

“Um ato simples e singelo, mas ‘carregado’ de carinho e emoção, que se transformaram em sorrisos e lágrimas de cada um que participou” finalizou os pms.

Ariane Pio

Da Reportagem Local