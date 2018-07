300 Pessoas Participam da 9ª Caminhada do Batom e do Bigode

Cerca de 300 pessoas participaram da 9ª caminhada do Batom e do Bigode organizada pelo Conselho da Mulher Empresária do Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva). O evento solidário arrecadou pastas de dente e sabonetes que serão doados a entidades de Catanduva. Todos os inscritos ganharam um kit composto por camiseta, viseira e manteiga de cacau. Os participantes também puderam disfrutar de água e frutas.

De acordo com a organização do evento, a nona edição foi um sucesso e mesmo com o frio, o pessoal vez questão de participar.

“Ficamos muito contentes com a participação dos cerca de 300 participantes, que não se amedrontaram com a possibilidade de frio. Todos a­pro­­­­varam o novo percurso que esse ano saiu em frente à sede do Sincomercio. Foi um lindo e contagiante evento, que promoveu saúde e qualidade de vida”, destaca a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Lourdinha Dalto.

O evento aconteceu no último domingo (15) e teve como ponto de início a sede do Sincomercio. A ação tem como objetivo promover a promoção à saúde, bem-estar juntos a solidariedade.

Os alunos do curso de enfermagem do Hospital Emílio Carlos estiveram no local para aferir a pressão arterial.

Antes de iniciar a caminhada, todos os participantes fizeram alongamento e o aquecimento com a instrutora de atividades físicas do Sesc, Priscila Silva.

“Homens e mulheres de todas as idades, além de crianças caminharam, cada um no seu ritmo, seguindo pela Avenida Benedito Zancaner até a Rua Cotia, retornando até a sede do Sincomercio”, informa Lourdinha.

Para garantir a segurança do evento, a GCM (Guarda Civil Municipal) acompanhou o percurso. As ruas que fizeram parte do trajeto foram bloqueadas para o tráfego de veículos.

“Na volta às conselheiras realizaram o sorteio de brindes fornecidos pelas lojas do comércio da cidade, mas antes a Instrutora de Atividade Física, Priscila, realizou um exercício de relaxamento com todos os participantes”, frisa a presidente do Conselho da Mulher.

Nesta semana serão definidas as entidades que serão beneficiadas e a quantidade que será distribuída para cada uma.

O presidente do Sincomercio Catanduva, Ivo Pinfildi Júnior afirma que a Caminhada do Batom e do Bigode já é considerado um evento tradicional na cidade e que envolve toda a família.

“Nesta edição pudemos ver o aumento do número de pais e filhos, crianças pequenas e até animais de estimação, mostrando que a Caminhada é um evento para família. Outro ponto aprovado pelos participantes foi o novo local. A cada ano vamos melhorando e ganhando mais participantes. Parabenizo o CME pelo carinho com que realizam esse evento”, constata o presidente do Sincomercio.

Karla Sibro

Da Reportagem Local