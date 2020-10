30% Dos Casos De Câncer De Mama Podem Ser Prevenidos, Segundo Diretora Do INCA

Primeira causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares e em seguida o câncer de mama. O câncer está associado ao envelhecimento do organismo e com o envelhecimento da população, mas com os avanços dos sistemas de saúde, a estimativa é que o câncer supere as doenças cardiovasculares como primeira causa de mortalidade até 2030.

O Inca estima que o Brasil terminará 2020 com 66,2 mil novos casos de câncer de mama na população feminina. Ana Cristina Pinho afirma que cerca de 30% dos casos de câncer de mama são considerados preveníveis, justamente pelo controle dos fatores de risco. Ela pontua a obesidade, o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o sedentarismo, que já possuem evidências científicas de que contribuem para a mulher ter mais chance de desenvolver câncer de mama. “O câncer de mama é o que mais acomete e mata mulheres no mundo. Temos dimensões continentais no nosso país, heterogeneidade populacional com muitas diferenças sociais e econômicas no Brasil, temos estatísticas que batem com os países desenvolvidos, como as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e alguns lugares do Nordeste, com maior índice de câncer de mama. O câncer de colo de útero, decorrente do HPV, é a primeira causa de morte nos países subdesenvolvidos e o que mais acomete mulheres em algumas regiões do Nordeste e Norte do país”, esclareceu Pinho que pontuou a necessidade de mulheres entre 50 e 69 anos realizarem o exame de mamografia a cada dois anos.

Pinho esclareceu que o câncer de mama é uma doença absolutamente curável na maior parte dos casos. A mortalidade vem reduzindo no Brasil, segundo ela, graças aos espectros de ações que envolve, prevenção e controle da doença, como a promoção de saúde. “Há alguns anos o Inca vem adotando a estratégia de criar uma janela de oportunidade para falar além do câncer de mama, e também sobre a importância do autocuidado, sobre olhar para o próprio corpo e perceber os sinais de alerta que o corpo emite. Todos os dias são dias importantes para exercitar a consciência em relação a existência de uma doença que a responsável pela maior parte da mortalidade na população feminina.” concluiu.

Ariane Pio

Da Reportagem Local