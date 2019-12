30 Alunos Da UNIFIPA Vão A São Paulo Para Congresso De Iniciação Científica

O total de trinta alunos da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino participaram, neste final de semana, do 19º CONIC – Congresso Nacional de Iniciação Científica, na Universidade Anhembi Morumbi, Campus Vila Olímpia, em São Paulo. Iniciado na última sexta-feira, dia 29 de novembro, ele terminou ontem, sábado. Estão inscritos alunos de Biomedicina, Direito, Educação Física e Enfermagem, que apresentaram seus respectivos trabalhos neste sábado, dia 30.

O CONIC 2019 é promovido pela Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação do SEMESP – Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo. Nesta edição, foram 2.178 trabalhos inscritos, de 4.012 alunos (entre autores e coautores) de instituições de ensino superior públicas e privadas do país, nas áreas de Ciências Biológicas e Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas e Sociais e Ciências Sociais Aplicadas.

A premiação

Além dos prêmios para os melhores trabalhos de cada uma das quatro áreas do conhecimento, que é no valor de R$ 2.000,00 na categoria ‘Concluído’, e no valor de 1.000,00 na categoria ‘Em Andamento’, haverá o Prêmio Especial para o melhor trabalho ‘Concluído’, selecionado entre os ganhadores, no valor de R$ 2.000,00, e também o Prêmio de Incentivo à Preservação Ambiental, de R$ 1.500,00, para o melhor trabalho concluído cujo foco da pesquisa esteja relacionado à preservação do meio ambiente ou descoberta de alternativas sustentáveis do ponto de vista ambiental.

