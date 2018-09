3 de Cada 10 Alunos Tem Nível Insuficiente de Aprendizado do Português

Três de cada 10 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental das redes estadual e municipal apresentam nível insuficiente quando a matéria é português. Esse é o resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com dados das provas realizadas em escolas de Catanduva.

33,59% dos estudantes obtiveram notas classificadas de nível 0 a até 3 – o quanto mais longe de 9, pior é o resultado.

De 0 a três o conhecimento é considerado insuficiente. De 4 a 6, considerado básico e de 7 a 9, ideal.

Apesar do índice ainda ser alarmante, os estudantes de Catanduva vão para o Ensino Médio com situação melhor quando é português do que com a matemática, como O Regional divulgou na edição do último sábado.

Os dados do Saeb mostram que 1,14% dos estudantes ficaram no nível 0 de conhecimento, 9,14% com nível 1, 8,53% estão presentes no nível 2 e 14,49 % no nível 3.

A maior “fatia” fica no nível básico de conhecimento da língua portuguesa. 58,61% deixam o Ensino Fundamental com conhecimentos suficientes para seguir o estudo e apenas, 8% saem do Ensino Básico sabendo português adequadamente.

As médias de proficiência que compõem o Saeb são extraídas da Prova Brasil – que deixará de ter esta nomenclatura. As provas foram aplicadas de 23 de outubro a 3 de novembro do ano passado a mais de 5,4 milhões de estudantes do 5º e 9º ano do fundamental e 3º ano do ensino médio. Os resultados se referem a um universo de 59.388 escolas.

Nesta prova, os estudantes respondem a questões de língua portuguesa, com foco em leitura, e matemática, com ênfase na resolução de problemas. Para os alunos da rede pública a prova é obrigatória, mas no ano passado, as escolas particulares também aderiram à avaliação, porém a participação da rede é facultativa.

A partir de 2019, os alunos do 9º ano do ensino fundamental também passarão a responder testes de ciências humanas e da natureza. Essas médias de desempenho subsidiam a construção de um outro indicador o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que agrega também as taxas de aprovação dos estudantes. Neste ano, pela primeira vez o MEC fatiou a divulgação e ainda encaminhou os resultados do Ideb 2017.

O Ideb referente às escola­s do ensino médio vai substi­­­­­t­uir as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por escola que não serão mais

Karla Konda

Da Reportagem Local