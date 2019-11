2º Seminário De Combate A Violência Contra a Mulher Será Realizado Na Terça

As entidades Rotaract Club de Catanduva Norte, Conselho da Mulher Empresária do Sincomercio de Catanduva e ONG Sempre Viva com parceria com a UNIFIPA promovem o 2º Seminário de Combate a Violência Contra Mulher “Quebrando o silêncio”. O evento será na terça-feira (12), as 19h30 na Sala Nelson Pires, do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) campus São Francisco, Rua do Seminário, 281. Entrada gratuita.

“O Seminário será muito importante para a conscientização de um problema presente em nossa comunidade, abordando um tema muito cruel: A Violência Contra a Mulher. Esperamos que nossa iniciativa salve mulheres. Durante o evento nós daremos informações jurídicas, informativos com contato para denúncia e laços laranjas, que representam a luta contra a violência contra as mulheres. No Brasil a cada hora, 503 mulheres são agredidas, assediadas ou mortas!”, informa Lucas Cintra, do Rotaract e coordenador do evento.

As palestras serão comandadas pela professora Drika Martins, que abordará o tema “Panorama da violência contra a mulher, origens e como quebrar o silêncio”; e a segunda palestra dica por conta da promotora de justiça de Tabapuã, Bruna Maria Buck Muniz que estará falando sobre “Trabalho desenvolvido com as vitimas e agressões”. “A violência afeta mulheres de todas as classes sociais, etnias e regiões brasileiras. Atualmente a violência contra as mulheres é entendida não como um problema de ordem privada ou individual, mas como um fenômeno estrutural, de responsabilidade da sociedade como um todo – mais de 12 mil mulheres são violentadas por dia no Brasil”, acrescenta Cintra.

Ariane Pio

Da Reportagem Local