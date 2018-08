2º ‘Pesque e Preserve’ É Neste Final de Semana

A segunda edição do “Pesque e Preserve” acontece neste domingo (2) a partir das 8 horas, no Lago dos Ipês. Além da pescaria em família, o evento trará atividades de orientação sobre a pesca segura e ambientalmente correta, atividades escoteiras, atrações culturais e esportivas para as crianças, exposição de animais taxidermizados e de equipamentos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental. A ação é da Prefeitura de Catanduva e Superintendência de Água e Esgoto (SAEC).

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, já foram realizadas varredura, com barco e caiaques, às margens do rio São Domingos, para retirada de entulhos e resíduos jogados no local. Além disso, 3.000 alevinos foram dispostos para restabelecer o equilíbrio do ecossistema.

“Nosso objetivo é alcançar o desenvolvimento sustentável da pesca e a melhoria da qualidade de vida da comunidade e dos pescadores no rio São Domingos”, explica a fiscal ambiental e membro da comissão organizadora do evento, Karen Morandin.

“As atividades integram as ações para a preservação do meio ambiente a partir de atitudes simples, mas que contribuem efetivamente com a natureza e os recursos naturais. A poluição ambiental é um problema cultural e a conscientização da população é fundamental para a manutenção dos rios e córregos”, afirmou a prefeitura por meio da assessoria de comunicação.

Os interessados em participar do evento e que efetuaram a inscrição devem, antes do dia das atividades, consultar o regulamento da competição, disponível no site da prefeitura. De acordo com a comissão organizadora, haverá premiação para o primeiro, segundo e terceiro colocados. Vence a competição o pescador que fisgar o peixe mais pesado, independentemente de tamanho e espécie.

“Com o projeto, pretendemos orientar os pescadores sobre o que é permitido, ou não, na pesca esportiva e conscientizá-los dos cuidados que devem ter com o animal e com a limpeza do local onde praticam a pescaria. Desejamos que, ao longo dos anos, esse evento atraia pessoas de toda a região. É um momento de muito lazer em família”, disse o gestor de Turismo em Catanduva, Fernando Bonvino.

