2º Integrarte Festival De Catanduva Será Realizada Entre Os Dias 28 E 31 De Janeiro

Já no primeiro mês, o 2º IFEC – Integrarte Festival De Catanduva será realizado entre os dias 28 e 31 de janeiro de 2021 com bandas e artistas locais da cidade Feitiço.

Para o 2º Integrarte Festival De Catanduva contará com os seguintes eventos culturais de quatro dias shows com transmissão On-Line pela pagina oficial do festival no Facebook e nos canais oficiais da secretaria da cultura caso tenham interesse.

Confira os shows: 28/01 as 20h Grupo Feitiço do Choro; 29/01 as 20h Erik e Caio; 30/01 as 19h Quésia Neves e Banda; 31/01 as 19h Banda Lótus.

Além dos shows, todos os quatro dias do festival haverá a abertura e encerramento com Intervenção Teatral do Grupo Cabrabão.

O GRUPO – Feitiço do Choro é um conjunto regional de choro da cidade de Catanduva SP conhecida como Cidade Feitiço. O conjunto traz em sua existência um repertório vasto de choros sempre com arranjos ricos em harmonias.

O conjunto vem se apresentando em algumas unidades do Sesc São Paulo destacando quando foi convidado a participar no dia 16 de abril de 2015 do festival choro da Casa no Sesc Ribeirão Preto com o violonista Rogério Souza “reconhecido mundialmente” como convidado especial em um show intitulado de: 151 anos de Ernesto Nazareth. Em setembro de 2017 na unidade do Sesc Bauru e março de 2018 na unidade do Sesc Catanduva fizeram dois maravilhosos shows tendo como convidados os grandes músicos Arnaldinho do Cavaco e Guta do Pandeiro.

Seus shows contam com repertório rico de choros e sambas com arranjos instrumentais que embalam a plateia. Produção executiva de JP Produções e arte.

Ariane Pio

Da Reportagem Local