2º Chá Da Amizade Acontece Hoje No Tênis Clube

O Rotaract Club de Catanduva Norte e o Interact Club de Catanduva realiza hoje (14) o ‘2º Chá da Amizade’, a partir das 15h. O ingresso aos interessados custa R$25,00 e o evento acontece no Espaço de Eventos II do Clube de Tênis Catanduva, localizado na Rua Icém, 61.

Todo o trabalho é beneficente em prol dos trabalhos realizados por ambos clubes. Em 2020, o ‘Chá’ está comemorando sua segunda edição.

De acordo com o fotografo e conselheiro do Interact Club Márcio C. Rodrigues, a estimativa de público esperado é de, aproximadamente, 200 pessoas. “Contratamos um buffet especializado em café e seus quitutes. O evento tem tudo para entrar no calendário de eventos da cidade. Envolvendo dois clubes (Rotaract e Interact) que prometem trazem um público bem jovem a um evento beneficente”, ressalta Marcio.

O evento acontece hoje e os convites devem ser comprados com antecedência. Para quem não conseguir comprar antecipado pode adquirir na hora, na entrada do evento, alguns ingressos também serão vendidos, explica a organização do evento. “Antigamente, esse evento era um chá da tarde apenas para senhoras. Mas, depois que ficou um tempo esquecido a juventude resolveu a desenvolver para esse público mais jovem, mas ainda com cara de chá. Ali, vemos a amizade que existe entre o grupo, sempre estando juntos para fazer o bem sem importar a quem, principalmente na luta contra o fim da poliomielite do mundo, estamos com dois jovens muito dinâmicos que são presidentes Lucas Cintra (Rotaract) e Maria Fernanda Pizarro Carvalho (Interact)” finalizou Marcio. Na festividade, serão servidos bebidas geladas: Suco de Abacaxi com erva Hortelã, Suco de Laranja e Água aromática de cheiro. Bebidas quentes: Chá de mate com anis, Café na garrafa com e sem açúcar. Comida: Lanche frio de metro com e sem gergelim, Torta de frango na massa podre com catupiry, Bolinha de queijo, Bolinha de carne com molho ao pesto, Cesto de pães, Torradas, Pães português, mini caseirinhos, Bolo seco de: Laranja, Limão e Chocolate, Rosca doce de Goiabada e Creme, Cuscuz paulista, Geleia de pimenta, Fruta: Melancia em fatias. O evento contará ainda com

Sorteio de Brindes, Música ao Vivo com Duda Landime ­Bingo. Tem apoio do Rotary Club de Catanduva com o lema desse ano que é o Rotary Conecta o Mundo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local