2ª Semana Municipal De Combate Ao Aedes Aegypti Começa A Ser Realizada Em Catanduva

A 2ª Semana Municipal de Combate ao Aedes aegypti está sendo realizada em diversos pontos da cidade e unidades de saúde.

Funcionários da EMCAa estão em um verdadeiro mutirão, levando conscientização aos pacientes das Unidades Básicas de Saúde sobre os perigos que um mosquito.

Com o aumento das chuvas a preocupação com a dengue voltou a ser pauta para o pessoal do EMCAa e com isso, a 2ª Semana Municipal de Combate ao Aedes Aegypti começou a ser realizada na cidade de Catanduva.

Ontem (23) o itinerário começou no hospital Padre Albino, depois Terminal Urbano e também orientações educativas nas unidades de saúde. Já hoje (24) está marcado pela manhã no hospital Emílio Carlos, e visita o comércio da Rua Pirajuí já na parte da tarde, no hospital Unimed São Domingos e supermercado Tonin, além das orientações educativas nas unidades de saúde.

Na quarta-feira (25) haverá uma live às 20h sobre com o tema combate à dengue no colégio objetivo e durante todo dia orientações educativas nas unidades de saúde e nas empresas do distrito industrial Pedro Bozo.

Na quinta-feira (26), na parte da manhã haverá uma visita o comércio da Rua da Sete de Setembro, à tarde supermercado Antunes e durante todo dia orientação educativa nas unidades de saúde.

Na sexta-feira (27) durante todo o dia orientação educativa nas unidades de saúde e visita ao comércio dos bairros Imperial, Gabriela Hernández e Nova Catanduva.

Já no sábado (28) ação do combate ao Aedes Aegypti estará no supermercado Proença das 7h às 13h. E no último dia da ação segunda-feira (30) pela parte da manhã visita UPA, Brigada conta dengue e hospital Padre Albino, à tarde visita ao comércio de Rua da Guido Girol e durante todo o dia haverá orientação educativa nas unidades de saúde.

Ariane Pio

Da Reportagem Local