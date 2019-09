2ª Mostra De Empreendedorismo E Artesanato Reúne 25 Expositores

Nos dias 13 e 15 de setembro acontecerá a 2ª edição da Mostra de Empreendedorismo e Artesanato reunirá 25 expositores, em Catanduva. A iniciativa é da Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura e Desenvolvimento, com entrada gratuita para a população. A programação acontecerá no Armazém do Café, das 15h às 22h.

O objetivo de valorizar e também o de estimular criações de Catanduva e região, o evento é composto por empreendedores e artesãos. Segundo Alessandra Romera, uma das expositoras, conta que a mostra reunirá velas, semijoias, madeira em biscuit, porcelanas, roupas indianas, sabonetes, entre outros produtos.

Nesta edição foi confirmada a participação das bordadeiras da Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Catanduva (AVCC), que representam o Hospital de Câncer da cidade.

“Teremos também pastel, churrasco, doces diversos, espaço kids e o show de Kelly Marcos, no encerramento, que será no domingo”, complementa Alessandra. Dos 25 expositores, 20 são de artesãos e outros 5 do setor de alimentação.

A programação é voltada para toda a família e os preparativos já começaram. O Armazém foi dividido em quatro espaços. São eles: Artesanato, Gourmet, Kids e Cultura. Além das apresentações musicais, o evento reunirá o sorteio de brindes entre os participantes.

“A Prefeitura, no papel de mediadora de interesses, trabalha para, de um lado, preservar a liberdade econômica e livre iniciativa, e também fortalecer o comércio local”, complementa Fabio Rinaldi Manzano, secretário de Desenvolvimento.

Com estacionamento solidário, o público poderá realizar a doação de um litro de leite, destinado ao Fundo Social de Solidariedade, que fará o direcionamento para entidades e famílias carentes. O evento é uma oportunidade para se comprar produtos de qualidade, abaixo do custo e feitos por artistas da região.

Ariane Pio

Da Reportagem Local