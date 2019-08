2ª Festa Caipira Beneficente Acontece Hoje Em Prol Dos Animais

Acontece hoje a 2ª Festa Caipira Beneficente dos Anjos de Rua em prol dos animais, as 19h no clube da ADPM, com o show de Dayse de Paula para animar a festa. Segundo a presidente da ONG e uma das organizadoras do evento Patrícia Helena Bueno da Silva, o convite está a venda por R$ 5 mais um quilo de alimento não perecível ou ração para ajudar.

“Mais de 100 animais já foram socorridos e ajudados por nós, mas com essa arrecadação da festa teremos mais dinheiro e assim mais condições de atendermos muitos mais animais. Nós não temos um abrigo fixo, mas contamos com ajuda de pessoas que possam doar para os animalzinhos e prestar todo atendimento para eles, principalmente em tratamento no geral”, diz Patrícia.

‘Anjos de Rua’ são formados por um grupo de amigas, protetoras de animais de vários segmentos, todas unidas com um único propósito: o bem-estar animal.

O grupo presta vários atendimentos veterinários como consultas, castrações, exames, internações e também compra ração para atender a demanda. Para conseguir fundos, os protetores promovem bazar, feiras de artesanato e de doces, eventos no geral.

Segundo Patrícia no 2ª Festa Caipira, o evento contará com quentão e pipoca de graça e haverá também muita diversão com brinquedos para as crianças, barracas de comidas, barraca lambeijo e o show.

A festa será na ADPM que fica na Rua Beberibe, 1.550, no Jardim dos Coqueiros. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 99189-6395 ou 99721-3984.

Ariane Pio

Da Reportagem Local