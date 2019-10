2ª edição do Move Dance arrecada 530 litros de leite

A segunda edição do Festival de dança Move Dance realizado no último final de semana contou com a presença de 600 bailarinos. O evento foi realizado no Teatro Aniz Pachá, pela Way Company Escola de Dança. A competição teve apresentações de ballet, jazz, contemporâneo, danças populares, danças urbanas e estilo livre, além de aulas gratuitas para os inscritos no festival. Foram 30 grupos de 13 cidades. Participaram do evento, Jundiaí, São Carlos, Taquaritinga, Ibirá, Barretos, Sertãozinho, Araraquara, Ribeirão Preto, Novo Horizonte, Novais, Pindorama e São José do Rio Preto e Catanduva.

No total foram 88 premiações. No primeiro dia do evento a mostra não foi competitiva. Sendo assim, no segundo dia foram 10 participantes em primeiro lugar e 50 premiações. No terceiro e último dia do festival, foram 15 equipes em primeiro lugar, totalizando 38 premiações.

Dentre os campeões, o grupo Catanduvense 100 Fronteiras conquistou o 1º lugar em Mostra de Dança com a premiada coreografia “Transfiguração” interpretada com as fases da vida ao som de “Tocando em Frente”, de Almir Sater, com a coreógrafa Pamela Soffiatti. A equipe também foi campeã do III Festival Nacional de Dança Livre, competição que integrou as atrações da 64ª Festa do Peão de Barretos.

O festival foi aberto a toda comunidade e a entrada foi solidária. Nos três dias de evento foram arrecadados 530 litros de leite que foram encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade. “O Fundo Social faz trabalho contínuo no atendimento a famílias carentes do município. Regularmente, o órgão desenvolve campanhas e faz parcerias que resultam em donativos revertidos à população e a entidades sociais”, comentou a Presidente do Fundo Social, Ariana Ramos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local