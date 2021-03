2ª Dose da Vacina Contra a Covid-19 em Idosos de 84 a 89 Anos Será Nesta Terça-Feira

Nesta terça-feira, dia 09, será iniciada a segunda etapa de vacinação em idosos de 84 a 89 anos. Para esta segunda etapa, serão disponibilizadas 1041 doses da Coronavac. São necessárias as aplicações de duas doses para garantir a imunização.

O prazo para que estas duas doses sejam aplicadas variam de acordo com o imunizante utilizado, para a Coronavac, o período para tomar a segunda dose é de14 até 28 dias, depois da primeira.

São quatro postos de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde, Centro Dia do Idoso, Cras Bom Pastor e Drive-thru na Avenida Mogi das Cruzes, no Aeroporto, ao lado do bebedouro da Saec.

Os idosos devem comparecer aos postos de vacinação portando RG ou qualquer outro documento com foto que comprove sua idade. O horário de vacinação é das 8 às 17 horas.

Na última sexta-feira, dia 05, foram recebidas 1.270 doses. Com a nova grade, a Campanha de Vacinação contra covid-19 foi retomada ontem (08). A remessa foi destinada à imunização de idosos, de 77 a 84 anos, que vão receber a primeira dose do imunizante.

Vacinômetro

De acordo com o vacinômetro divulgado no site da Prefeitura, foram aplicadas 14.114 mil doses nos profissionais de saúde e idosos. Dados da Secretaria de Saúde afirmam que foram enviadas para o município 18.061 doses.

Cadastro

O Governo Estadual e a Prefeitura de Catanduva reforça que os cidadãos efetuem o pré-cadastro, evite filas e aglomeração. Acesse: www.vacinaja.sp.gov.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local