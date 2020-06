296 Mil Declarações IRPF São Esperadas Pela Delegacia Da Receita Federal Da Região

A Receita Federal informou que até às 11h de ontem (16) foram entregues 19.513.962 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física/2020. A Delegacia da Receita Federal em São José do Rio Preto, que abrange 72 municípios, incluindo Catanduva recebeu até segunda-feira (15) 187.668 declarações do imposto de renda.

Mas ainda são esperadas 296 mil Declarações IRPF. O prazo para que os contribuintes possam juntar os recibos, preencher e enviar o documento termina às 23h59min59s horário de Brasília, do dia 30 de junho de 2020.

Para quem tiver dúvidas ou dificuldades no preenchimento da declaração, a Receita Federal, em parceria com diversas instituições de ensino, conta ainda com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). Através dele, o contribuinte dispõe de mais um canal de atendimento, virtual e gratuito, para esclarecimentos. Acesse o link abaixo para mais informações: https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/ 2020/junho/naf-orienta-sobre-as-declaracoes-do-irpf-e-do-mei.

Lembrando também que as orientações sobre a Declaração do IRPF 2020 estão disponíveis em: http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020.

Caso tenha alguma dúvida ao preencher a Declaração, o contribuinte poderá consultar o Perguntas e Respostas do Imposto de Renda Pessoa Física/2020 que é encontrado no site da Receita. Clicar em Onde Encontro -> Perguntas e Respostas IRPF 2020. São mais de 700 perguntas, com as respectivas respostas, sobre as principais dúvidas quanto ao preenchimento e também quanto à legislação.

O contribuinte poderá também consultar o menu “Ajuda” do Programa Gerador da Declaração. Quando tiver alguma dúvida durante o preenchimento das fichas da Declaração, basta clicar na tecla F1 do teclado do computador, sobre a ficha, que aparecerão na tela as informações necessárias para seu preenchimento.

Poderá ainda enviar a dúvida para o Fale Conosco: site da Receita -> Onde Encontro -> Fale Conosco.

