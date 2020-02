2,8 Mil Litros De Leite São Arrecadados Com Inscrições Para Oficinas Culturais

Conforme informação da Prefeitura de Catanduva, as inscrições para as Oficinas Culturais tiveram saldo positivo para a solidariedade. Ao todo, foram 2.872 litros de leite entregues pelos alunos nas matrículas para a edição 2020 do programa oferecido pela Secretaria Municipal de Cultura.

“Todas as doações terão caminho certo – o Fundo Social de Solidariedade, que é responsável por realizar a destinação tanto para entidades, quanto para famílias que recebem acompanhamento pelo município. O trabalho é contínuo e as doações são recebidas o ano todo, por meio de eventos realizados na cidade, tanto da iniciativa pública, quanto privada”, informa a nota oficial divulgada.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ariana Ramos, aproveitou para pontuar: “vamos transportar os leites da Estação Cultura para o Fundo Social, esta semana. Lá, fazemos a triagem e o repasse para algumas entidades e também para famílias necessitadas”, destaca Ariana Ramos, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Cursos

A respeito das oficinas, as inscrições começaram em um sábado, dia 1 de fevereiro, e se estenderam até quarta-feira, dia 5. Para garantir vaga nos cursos oferecidos, era sugerida a doação de duas caixinhas de leite para cada opção escolhida.

“O leque de oportunidades culturais compõe 62 cursos gratuitos e 1.600 vagas preenchidas em diversas áreas. Entre as opções mais procuradas pela população, neste ano, estavam Desenho Artístico, Mosaico, Bordado e Violão”, finaliza a nota.

Da Reportagem Local