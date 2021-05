27ª Edição Dia do Desafio Tem Programação Online do Sesc Catanduva

Pelo segundo ano consecutivo, por conta da pandemia de Covid-19, o Dia do Desafio – evento anual que chega à sua 27ª edição no dia 26 de maio, com o objetivo de incentivar a prática regular de atividades físicas e esportivas – terá seu modelo de atuação com ênfase nas plataformas digitais.

O projeto não contará com a tradicional competição amistosa entre as cidades, para evitar aglomerações e seguir os protocolos sanitários de segurança. Porém, o evento manterá seu propósito de estimular as pessoas na busca por uma rotina ativa e saudável, e convidará a rede de parceiros da campanha – países, cidades e instituições, a se mobilizarem no enfrentamento da inatividade física, sobretudo neste momento atual.

Em 2021 o Dia do Desafio traz como tema “Atividade física: Bom para mim! Bom para todos!”. A base para definição deste mote foi o princípio humanitário do Bem Comum, ou seja, o conjunto das situações de vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada indivíduo, alcançar a mais plena condição de vida. A campanha tem coordenação mundial da TAFISA – The Association For International Sport for All e, no Continente Americano, do Sesc SP, com apoio institucional da ISCA – International Sport and Culture Association e da Unesco.

On-line – Os participantes ao redor do mundo continuam a ser desafiados num contexto marcado pela pandemia, em que a imprevisibilidade, o distanciamento físico e a importância do autocuidado se fazem presentes. Nesse sentido as atividades sugeridas na programação terão prevalência on-line, oferecendo condições para que, mesmo impossibilitados do encontro presencial para prática de atividades físicas em conjunto, as pessoas possam interagir por meio das transmissões virtuais, se mantendo ativas.

Esse modelo, ao mesmo tempo, possibilita um alcance ainda maior dessas ações. Desta maneira o público das mais variadas idades terá à disposição uma programação físico esportiva com vivências, apresentações, aulas, oficinas, bate-papos, dentre outras.

Confira a programação do Sesc Catanduva: Dias 26/5, quarta, às 13h Beach Tennis “Do saque ao jogo” no Instagram.com/sesccatanduva. Política Pública Municipal de Lazer na prática, Bate-papo com gestores públicos sobre os subsídios teóricos e práticos para o desenvolvimento de políticas públicas municipais em lazer, às 19h no Youtube.com/sesccatanduva . Desafio Esportivo Exercícios para desafiar todos os participantes Com educadores esportivos do Sesc, as às 10h no Instagram.com/sesccatanduva. Entendendo a produção de videoaulas; Como produzir suas aulas esportivas online e saber mais sobre as plataformas digitais e mídias sociais, na quinta-feira (27) às 19h, Via Plataforma Zoom. Inscrições em inscrições.sescsp.org.br. Curso de Formação em Xadrez Destinado a professores das redes municipais de educação e das secretarias de esportes das cidades.

De 27/5 a 24/6, quintas, das 14h às 16h. Via plataforma Zoom. Inscrições nas Secretarias de Esportes e Educação dos municípios atendidos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local