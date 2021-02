26ª Edição do Sesc Verão em Catanduva Segue no Mês de Fevereiro

Sob o tema “Cuidar faz Bem”, a 26ª edição do Sesc Verão prossegue no mês de fevereiro, nas 40 unidades do Sesc no estado de São Paulo. Até o dia 14/02, o projeto propõe uma abordagem que não se limita à mensagem sobre a importância dos benefícios da prática regular do esporte e da atividade física no cotidiano, como estratégia para a busca da qualidade de vida.

Nesta edição, a Campanha está levando ao público conteúdos que sensibilizem as pessoas para além da prática do autocuidado e do cuidado com a própria saúde, ampliando este exercício para um olhar das relações com o outro e com o meio onde se vive, por onde se transita.

Por conta da necessidade de distanciamento social e das orientações das autoridades sanitárias, pela primeira vez o projeto está priorizando em sua programação as atividades on-line. As poucas atividades presenciais têm como premissa a não exposição de qualquer participante a situações de risco de contágio do coronavírus, e poderão ser canceladas de acordo com o cenário que se apresentar nas datas de suas realizações.

Destaques Catanduva – Na perspectiva do “Cuidar faz Bem”, a programação do Sesc Verão 2021 na unidade Sesc Catanduva terá, entre outros destaques em fevereiro: Judô para todos (Dias 2 e 3/2, terça e quarta, das 18h às 19h), A luta além do esporte: Com Antônio Tenório da Silva e Débora Menezes (Dia 4/2, quinta, das 19h às 20h), O Kata no judô, a luta imaginária (Dia 5/2, sexta, das 18h às 19h), Taekwondo (Dias 9 e 10/2, terça e quarta, das 18h às 19h), Karatê (Dia 11/2, quinta, das 18h às 19h), Kata no Karatê (Dia 14/2, domingo, das 10h às 11h, este ultimo pelo Instagram). As videoaulas serão disponibilizadas em youtube.com/sesccatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local