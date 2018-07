26 Bolsas são Oferecidas Pelo Fies Para Cursos na Anhanguera Catanduva

26 bolsas são oferecidas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para cursos na Faculdade Anhanguera em Catanduva. Os interessados em pleitear uma vaga deve fazer a inscrição no Fies até domingo (22). Para participar, o candidato deve ter tirado nota mínima de 450 pontos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e não ter zerado na redação. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site http://fies.mec.gov.br/.

Segundo o MEC (Ministério da Educação) serão ofertadas cerca de 155 mil vagas em instituições privadas de ensino superior, sendo 50 mil a juro zero. Em Catanduva, a Anhanguera é uma das faculdades que oferece a oportunidade.

De acordo com Maria Lisiane Teixeira, da diretora da unidade Catanduva, essa é a oportunidade de conquistar o sonho de fazer um curso superior e só pagar depois de formado. “As inscrições para o Fies vão até domingo, dia 22. Os interessados que prestaram ENEM devem se cadastrar pelo site do Fies e escolher um dos cursos de Engenharia da Anhanguera. Os aprovados estarão automaticamente habilitados para cursar a faculdade, sem a necessidade de prestar vestibular”, destaca.

Maria Lisiane destaca ainda que os candidatos que não forem contemplados com o Fies também podem participar do programa próprio de parcelamento da instituição.

“Pelo qual o aluno pode pagar até 70% do curso depois de formado, diretamente para a faculdade, sem juros. Para aqueles que desejam prestar a prova, o vestibular acontece neste sábado, dia 21 de julho, a partir das 14 horas, na unidade (instalada no Colégio São Mateus). As inscrições são grátis e podem ser feitas pelo site vestibulares.br. Independente de Fies ou parcelamento, o mais importante é saber que um diploma superior pode transformar a sua vida. Daqui a cinco anos você será um engenheiro atuante, com boas práticas para atender a demanda do mercado. Isso é fundamental: pensar no seu futuro”, frisa Maria Lisiane. Com início das aulas em agosto, a Anhanguera Catanduva está oferecendo três cursos de engenharia presenciais: civil, mecânica e de produção.“A demanda por engenheiros aqui no interior é muito grande. Então pense que você estará fazendo um ensino superior para melhorar sua posição no mercado de trabalho e também melhorar a sua vida, pois tendo um diploma, os salários são mais altos. Com certeza essa é a chance que faltava para você dar um upgrade na sua carreira, pertinho de casa, com ensino de qualidade com professores mestres e doutores, laboratórios próprios com equipamentos novinhos para você aprender a teoria na prática, e todo o respaldo que a maior empresa de ensino do país pode te dar”, conclui a diretora.

Karla Sibro

Da Reportagem Local