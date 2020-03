25º Encontro da Mulher Empresária Tem Palestra de Bya Barros em Salão Lotado

O 25º Encontro da Mulher Empresária foi sucesso de público e lotou o salão de eventos do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio. Com total descontração e objetividade, a palestrante Bya Barros deu show de simpatia e conhecimento.

A arquiteta e corretora de imóveis, destacou as várias faces da mulher e o poder de se reinventar constantemente.

Bya Barros tem grande trajetória televisiva. Comandou um programa na TV Bandeirantes e um quadro de transformações de ambientes para o Hoje em Dia da TV Record, além da Mega TV Conteúdo e diversas participações de entrevistas e quadros nas mais renomadas emissoras do Brasil e do exterior.

Na carreira de arquiteta, Bya traz em sua bagagem projetos icônicos e de reconhecimento internacional, além de atuar como consultora para os portais e blogs R7 – Portal da TV Record, Blog Editora Abril e tantos outros.

“Nossa convidada é uma personalidade e nos trouxe muito conhecimento e novas perspectivas. O encontro deste ano foi ímpar. Agradeço todo o apoio do Sincomercio, representado pelo seu presidente, Ivo Pinfildi Júnior, os parceiros SESC e SENAC, além de todas as conselheiras, que não mediram esforços para realizar um belíssimo evento. Os milhares de litros de leite, arrecadados neste evento, já tem destino certo e serão divididos entre instituições beneficentes de nossa cidade, que muito ajudam aqueles que precisam. Cada um de vocês plantaram uma sementinha do bem e da solidariedade”, complementa Alexandra Bergamo Spina, presidente do Conselho da Mulher Empresária. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista – Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior, destacou o empenho e compro­metimento de todas as conselheiras que não mediram esforços para que o evento fosse um sucesso. “Neste ano os convites se esgotaram rapidamente, demonstrando o sentido de solidariedade da mulher catanduvense e a confiança depositada no conselho da mulher empresária”, analisa Pinfildi. O encontro é tradicionalmente realizado pelo Conselho da Mulher Empresária e busca promover solidariedade e conhecimento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local