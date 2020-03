25º Encontro da Mulher Empresária Arrecada Mais de 2 Mil Litros de Leite

Na última sexta-feira, dia 13 de Março, 16 entidades se reuniram na sede do Sincomercio para receberem os leites arrecadados no 25º Encontro da Mulher Empresária.

O evento realizado no dia 10, contou com a participação da palestrante da renomada Bya Barros arquiteta e corretora de imóveis.

O encontro é tradicionalmente realizado pelo Conselho da Mulher Empresária e busca promover solidariedade e conhecimento.

As entidades ganhadoras das doações foram: Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC), Cáritas Diocesana de Catanduva, Grupo de Apoio e Solidariedade ao Paciente com Aids (GASA), Educandário José Zancaner, Comunidade Terapêutica Lírio dos Vales, Lar Espírita Mensageiros do Amor, Recanto Monsenhor Albino, Padre Osvaldo, ONG Sempre Viva, Casa da Criança Sinharinha Neto, Conselho Central Vicentinos, Vila São Vicente, Associação de Voluntários da Irmã Ana Maria (AVOIAM), Educandário São José, Creche Antônio Nelson Zancaner e Amor e Caridade.

O evento foi resultado de uma parceria entre o Conselho da Mulher Empresária, Sesc Catanduva, Senac e Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local