25,5 Mil Pessoas Estiveram no Teatro Municipal em Quatro Meses

Vinte e cinco mil e quinhentas pessoas estiveram no Teatro Municipal Aniz Pachá, em quatro meses de 2019. O balanço foi feito pela Secretaria Municipal de Cultura, que contabilizou ainda 64 produções contabilizadas até dezembro.

Reinaugurado pela Prefeitura em agosto, o Teatro Municipal Aniz Pachá transformou-se em palco principal de eventos que inspiram a cultura em Catanduva. O clima para a abertura oficial do espaço, que agora traz acessibilidade para o livre acesso dos expectadores, foi de festa, com três peças consagradas. As exibições de Romeu e Julieta 80, Goitá e Henriques, em parceria com o Sesc, atraíram 1.130 pessoas ao teatro, para um fim de semana de romance, dança e diversão infantil.

De setembro a dezembro, a quantidade de pessoas cativas chegou a 24.430. Nomes consagrados no humor como Cleber Rosa, Paulinho Gogó, André Santi, Diogo Almeida, Jonathan Nemer, Matheus Ceará e Eros Prado passaram pelo Aniz Pachá.

Já as crianças tiveram diversão garantida com a Patrulha Canina, Os Três Porquinhos, O Pequeno Príncipe, O Casamento da Dona Baratinha e o Sítio do Pica Pau Amarelo.

Para encantar o público, Abba Experience reviveu a era da brilhantina. O Rei Leão – O Musical também deixou os expectadores admirados, assim como a Orquestra de Viola, A Menina na Janela, Memórias para um Bicentenário e tantas outras atrações, como o Encerramento das Oficinas Culturais e a gravação do DVD da banda Last Lover.

Para 2020, a programação do Teatro Municipal estará repleta de apresentações, com nomes reconhecimentos nacionalmente e opções para todas as idades.

A agenda pode ser acompanhada no site da Prefeitura – www.catanduva.sp.gov.br, bastando clicar no destaque “Agendas 2020”. Mais informações: 17 3525-0950.

Da reportagem local