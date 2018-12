254 pacientes de saúde mental serão atendidos em novo local: no Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps AD). O serviço será inaugurado nesta quinta-feira, dia 20, às 8 horas. A demanda foi observada devido aos atendimentos em conjunto ao Consultório na Rua, comunidades terapêuticas e Hospital Mahatma Gandhi.

A nova unidade visa atender os cidadãos com transtornos ocasionados pelo uso de substâncias psicoativas.

O Caps AD já estava atendendo desde setembro deste ano, neste período, 712 atendimentos foram prestados.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, os atendimentos fortaleceram a rede de serviços no âmbito da Atenção de Saúde Mental no município.

“Na rotina, os usuários são submetidos a consultas com psiquiatra, médico clínico, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro e psicólogos. Também são oferecidos atendimentos em grupo e oficinas de artesanato”, informa a Saúde.

O secretário da pasta, Ronaldo Gonçalves Júnior esclarece que esse suporte oferece uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

“Esse conjunto de ações visa promover qualidade de vida aos participantes, respeitando as condições de cada um”, destaca o secretário.

Na semana passada, a unidade recebeu visita técnica da equipe da Secretaria Estadual de Saúde para dar seguimento ao processo de habilitação do serviço.

“Os usuários do Caps AD desfrutaram de um almoço de confraternização de fim de ano. A atividade faz parte das ações voltadas à ressocialização e inserção dos pacientes na sociedade. A iniciativa contou com a presença do Papai Noel, que interagiu e fez a alegria dos participantes”, conclui a Saúde.

Karla Sibro

Da reportagem Local