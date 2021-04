25 Proprietários de Veículos de Catanduva Serão Reembolsados Pelo IPVA 2020

A Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento devolve R$ 10.320.166,52 a proprietários que tiveram seus veículos roubados ou furtados em 2020 no Estado de São Paulo. O reembolso é referente à restituição proporcional do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e beneficia os proprietários que haviam pago o imposto quando ocorreu o crime.

Serão restituídos R$ 10.751,17 para 25 proprietários de veículos de Catanduva roubados ou furtados em 2020.

O contribuinte que tiver direito à devolução não precisa fazer nenhuma solicitação. O reembolso é automático, já que os sistemas da Secretaria de Segurança Pública e do Detran estão integrados ao da Fazenda e Planejamento.

Os valores obedecerão ao calendário de restituição de acordo com a tabela e ficarão à disposição proprietário no Banco do Brasil durante dois anos. Após esse prazo a restituição deverá ser solicitada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local