25 Anos Da Paróquia Santa Rita Serão Comemorados Com Jantar

Acontece no próximo sábado (28), o jantar em comemoração a 25 anos da Paróquia Santa Rita em Catanduva, às 20h, no Salão Paroquial da Igreja de Santa Rita. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 50 até terça-feira (24) na igreja.

Durante todo ano, a paróquia vem fazendo muitos eventos devido o ano de júbilo e o Jantar Dançante fecha com chave de ouro, os eventos preparados nesse ano. Segundo Taísa, uma das organizadoras que ajuda na paroquia os devotos de Santa Rita está esperando muito por esse momento do jantar onde vai ser um grande encontro, além disso, o jantar tem a dupla sertaneja que animará o evento, Carlos Torres e Ronaldo.

“O aniversário da Paróquia Santa Rita aconteceu no dia 6 de setembro, mas vamos fechar o mês com essa ultima comemoração” finaliza Taísa.

O jantar inclui: entrada de patês, torradas, pães e amendoim. Pratos frios: salpicão, tabule, salada caprese, berinjela, maionese de legumes. Pratos Quentes: rondelle quatro queijos aos dois molhos, lagarto ao molho madeira, arroz branco, pernil a pururuca, abacaxi, pêssego, figo, farofa. Sobremesa: sorvete de creme na casquinha de biju, calda. Bebidas a parte.

Santa Rita de Cássia, nascida Margherita Lotti (Roccaporena, 1381 — Cássia, 22 de maio de 1457), foi uma monja agostiniana da diocese de Espoleto, Itália. Foi beatificada em 1627 e canonizada em 1900 pela Igreja Católica.

Foi uma pessoa de muita fé e que salvou da peste o cunhado apenas pela oração. Seu marido foi assassinado e seus filhos desejaram vingar-se de sua morte, mas Rita disse que preferiria ver morrer seus filhos a ver “o derramar de mais sangue”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local