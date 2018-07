25 Alunos do Imes do Curso de Ciências Contábeis são Aprovados na CFC

25 alunos do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (Imes) do curso de ciências contábeis são aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A informação é do Imes que comemora o feito e parabeniza todos os profissionais. O exame é prova obrigatória para conseguir ou restabelecer o registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Segundo o instituto os alunos foram aprovados no último Exame de Suficiência do CFC, realizado em 17 de junho. O resultado foi divulgado no último dia 11.

Os alunos Aline Daniely de Lima, Amanda Cristina Gaspar, Ayslan Chrysthian Bassi Carnelossi, Crislen Ester Fiocco, Jean Rafael Nalim da Cruz, João Henrique de Souza Junior, Jonatas Vitor Cassero Lazaro, José João Fiomano Neto, Kaio Augusto Genari, Luana Zanardi Lopez, Marcus Rodrigo Mualem dos Santos, Matheus Ferreira de Oliveira, Monieli Roberta Porto, Murilo Scaldelai, Rafael Aparecido da Silva Cunha, Rodrigo Vieira, Ronaldo de Jesus Maia e Ronaldo Francisco de Oliveira são os responsáveis que contribuíram com o resultado ainda cursando o quarto ano de contábeis.

de acordo com o Imes, também passaram no exame sete ex-alunos, formados em 2017: Beatriz dos Santos Ferreira Leite, Carla Lima Rezende da Silva, Caroline dos Santos Santaguita, Clemerson Trentini, Fernanda de Oliveira Gondim, Filipe Souza e João Ricardo Zanirato.

“Os estudantes da instituição aprovados são dignos de méritos, pois ainda estão em formação, quando da realização do Exame. Eles estavam praticamente iniciando os conhecimentos do último ano de graduação, e mesmo assim foram aprovados, o que é um orgulho para todos nós da faculdade. Isto demonstra bem a qualidade de ensino do Imes, bem como o empenho e o profissionalismo do nosso corpo docente e a dedicação e empenho dos alunos”, ressalta a diretora do Imes, professora Maria Lúcia Miranda Chiliga.

O Exame de Suficiência é aplicado duas vezes por ano em todo o país. “Ele visa comprovar conhecimentos técnicos dos conteúdos programáticos dos cursos de Contabilidade, e para a aprovação, é necessário obter, pelo menos, 50% dos pontos.

Para prestar o Exame é necessário ter concluído o curso de Ciências Contábeis ou de Técnico em Contabilidade ou estar cursando o último ano letivo do curso de nível superior”, conclui Maria Lúcia.

Karla Sibro

Da Reportagem Local