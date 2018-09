233 alunos com necessidades especiais são atendidos na Rede Municipal de Ensino em Catanduva. A informação é da Secretaria de Educação da cidade que ressalta que o AEE (Atendimento Educacional Especializado) está distribuído nas escolas de ensino fundamental e na educação infantil. As crianças recebem atendimento diferenciado por meio de professores especialistas em educação especial que dão todo o suporte necessário.

Dentre os alunos com necessidades especiais que a rede atende estão: deficiente intelectual, deficiente mental, deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente visual, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), hidrocefalia, Síndrome de Asperger, dislexia, Autismo ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), Dislexia, Síndrome de Russel Silver, esquizofrenia, paralisia cerebral, altas habilidades, Transtornos Gerais do Desenvolvimento, dentre outras.

Os laudos são fornecidos por meio de especialista da área e nos últimos três anos o atendimento tem sido em torno de 230 alunos assistidos. De acordo com a Educação, houve aumento significativo de casos identificados por meio de laudo médico.

“Esse aumento deve-se à maior conscientização da escola e dos pais em relação à importância do acompanhamento da criança que apresenta dificuldades, fora do comum, na rotina diária de sua vida escolar ou fora dela”, constata.

Segunda a Educação, o AEE oferece sala especial e atendimento com recursos alto-didáticos.

“As salas de recursos multifuncionais são espaços físicos localizados nas escolas públicas, destinados ao AEE. Os espaços apresentam mobiliário próprio, materiais didáticos pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos específicos para o atendimento dos alunos com necessidades especiais que frequentam o AEE no contraturno escolar. A sala de AEE tem um professor especialista e não tem cuidador. Dependendo do caso, há um cuidador para cada criança em sala regular. Se a deficiência for leve, o cuidador pode atender mais de uma criança. Na sala de AEE, há agrupamentos para atender as crianças que possuam as mesmas deficiências”, cita.

O serviço é prestado no município há seis anos e no ano seguinte notou-se a necessidade de ampliar o atendimento para melhor atender os alunos especiais e oferecer uma melhor qualidade educacional.

“O AEE foi implantado nas escolas do Sistema Municipal de Ensino em junho de 2012 . No ano seguinte, um número maior de crianças com necessidades especiais foi detectado e sentiu-se a necessidade de ter um cuidador para alguns casos que demonstravam crianças com deficiências mais graves ou múltiplas, gerindo aspectos como alimentação, medicação, locomoção e cuidados com a higiene e saúde da criança. A inclusão é um processo que leva tempo porque envolve além do acesso, a permanência e o sucesso na escola. Enfim, a Educação Inclusiva depende de um esforço coletivo, para trabalhar numa meta comum que seria a de garantir uma educação de melhor qualidade para todos os alunos com necessidades educacionais especiais”, avalia o setor.

Segundo a Pasta esse profissional especialista em educação especial deve ter formação na área e deve exercer as seguintes atribuições: identificar, elaborar, produzir e organizar serviços e recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias que visam as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial.

“Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares”, aponta.

Cursos de capacitação em parceria com o Senac são oferecidos a esses especialistas.

A Educação ressalta ainda que o trabalho do professor complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela.

“O professor acompanha a criança em sua rotina diária, auxiliando-a, a fim de amenizar as dificuldades enfrentadas tanto pelo professor quanto pela criança no dia-a-dia escolar. Nesse sentido, o papel do cuidador é oferecer o acompanhamento mais individualizado ao aluno de forma a viabilizar a mobilidade no ambiente escolar, o atendimento de necessidades pessoais e a realização de outras tarefas que se fazem necessárias. O papel do cuidador é, além de um ato de respeito e solidariedade, agregar conhecimentos técnicos, compromisso e empenho no resgate da dignidade humana e a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Estes atributos separados, por maior que seja a boa vontade, não alcançam o resultado esperado e desejado”, avalia.

O setor destaca que o cuidador deverá orientar a criança com deficiência a desenvolver habilidades necessárias para a aquisição dos hábitos de higiene, vestuário, locomoção e alimentação (atividades básicas da vida diária).

“Posicionamento – transferências e posicionamentos adequados (no leito, sentado, deitado e em pé). Acompanhar em atividades extraclasses, incluindo passeios; Maior atenção com a criança que tem dificuldades na alimentação; Auxílio para a locomoção nas diversas condições – muletas, andadores, cadeiras de rodas etc.. Noções de manejo – órteses, próteses, imobilizações, talas etc.. Cuidados de higiene – uso adequado de banheiro, higiene íntima, higiene bucal, banho e assepsias (se necessário) específicas, sonda etc.. Na alimentação, orientar quanto a: deglutição e mastigação atípicas, engasgo refluxo, disfagias e aspiração. Uso dos talheres e adaptação de utensílios. Hábitos à mesa”, específica.

O atendimento contribui para o aluno ter um melhor desenvolvimento em sala de aula e nas atividades extra-sala.

“O cuidador é uma ferramenta de contribuição para minimizar as dificuldades do aluno em seu processo dentro da escola , deve ter um olhar especial/inclusivo. Por estar intrinsicamente ligado ao educando com necessidades educativas especiais, conhecendo a sua rotina de vida, bem como suas capacidades e limitações, tem colaborado muito na comunicação, na socialização e no comportamento do aluno.

Karla Sibro

Da Reportagem Local