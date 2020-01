217 Pessoas São Presas Em Nova Fase Da Operação Rodovia Mais Segura

Iniciada às 00h00 da última sexta-feira, dia 3 de janeiro, as polícias Militar do Estado de São Paulo e Rodoviária Federal realizaram mais uma fase da Operação Rodovia Mais Segura. A ação foi deflagrada em todo o Estado.

A iniciativa tem o objetivo de combater a criminalidade e prevenir infrações, garantindo a segurança nas rodovias. Foram, no total, 17.935 policiais militares em exercício, contando com o apoio de 8.239 mil viaturas e 11 aeronaves, que foram distribuídas em 2.016 locais de atuação policial e 266 pontos de bloqueios nas rodovias. De acordo com os dados resultantes da edição, 28.198 pessoas foram abordadas, sendo 217 presas e/ou apreendidas e 78 foragidos capturados. Mais de 20 mil veículos foram vistoriados, com 123 motoristas autuados por consumo de álcool ou por se recusar a fazer o teste do bafômetro. A PM também informou que realizou a apreensão de oito armas de fogo e 21,195 quilos de drogas, além recuperar 68 veículos que foram roubados ou furtados.

“A ação conjunta teve a participação de várias unidades da PM, como o Comando do Policiamento Rodoviário, os Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baeps), as Forças Táticas, o policiamento de choque, territorial e ambiental, além do Comando de Aviação por meio do patrulhamento aéreo”, ressaltou nota oficial do Governo do Estado de São Paulo. As equipes que atuaram na operação foram posicionadas em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar a ação de criminosos. “Houve reforço do policiamento entre marginais e acessos às rodovias estaduais e federais de São Paulo. A medida marca a prioridade do Governo do Estado com a segurança em São Paulo, que também busca uma maior integração com a Polícia Federal”, finaliza a nota.

Da Reportagem Local