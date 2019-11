20º Leilão De Gado Da APAE Catanduva Será Realizado Neste Domingo

Já atrativo e tradicional no calendário de toda a região, o 20º Leilão de Gado em prol da unidade de Catanduva da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais será realizado no próximo domingo, dia 1 de dezembro, na sede da entidade a partir das 11h00. O evento contará com atrações como venda de churrasco, bebida e doces, bem como com um espaço infantil para as crianças se divertirem enquanto acontece o almoço.

“O ponto alto será o sorteio de um Renault KWID 0KM, resultado da Ação entre Amigos que também é realizado todo ano e conta com a adesão efetiva não apenas da população mas também dos empresários da cidade. O evento é um momento agradável para reunir a família, desfrutar de um almoço saboroso e ainda contribuir para uma causa nobre, como a manutenção do excelente trabalho desenvolvido pela APAE Catanduva”, diz a nota oficial encaminhada pela assessoria de imprensa.

Atualmente, a instituição catanduvense atende, em média, 350 pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo de Catanduva e região, prestando de forma gratuita o atendimento de fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social, médica, odontológico, psicologia, fonoaudiologia, centro de convivência, hidroterapia, escola de educação especial, coral e atividades complementares.

O presidente do Leilão, Marcos Escobar, ainda pontuou: “parte de nossa renda, vem de repasse governamental, ficando descoberto os meses de janeiro a março e as despesas são constantes nesse período. Devido a essa intemperança de recebimento, há 20 anos começamos a realizar o leilão de gado para arrecadar fundos e atravessar esse período”, detalhou Escobar.

Para outras informações, é possível entrar em contato através dos telefones (17) 3531-9777, ou (17) 99263-3525.

Da Reportagem Local