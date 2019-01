2019, o Ano de Reflexão e Busca Por Respostas

Um novo ano começa a partir de hoje (1º), assim como ele, surgem novas inspirações, novos objetivos, novas metas e também planos. Será que será bom? Ou ruim? O que podemos esperar dos próximos 365 dias de 2019? Dalva Lázzaro mostra as revelações do tarô para o Ano Novo que será de reflexão e de busca por respostas para cada um dos catanduvenses.

Em entrevista ao O Regional, Dalva conta que duas cartas representam 2019 para a população da Cidade Feitiço. A primeira delas é a carta – O Louco 22. “É o momento de se recolher e fazer uma reflexão, para que a ideia, solução ou resposta que busca (cada um de nós) venha à tona. Não há necessidade de forçar nada, pois a grande mensagem da carta de tarô o Louco é: Seja você mesmo, e tudo ficará bem”, comenta.

A segunda carta de 2019 é – O Arcano Valete de Ouros. “É uma carta positiva que indica que seus planos tornarão realidade se estiverem dentro do correto para você. Aproveite as oportunidades que surgirão”, orienta a taróloga aos leitores de O Regional.

Falando sobre a cidade, particularmente, ela conta que 2019 será um ano muito difícil para o prefeito Afonso Macchione. “Em primeiro lugar, ele tem que ter foco na população mais carente, onde está esquecida e ele vem perdendo a popularidade. Existem bairros esquecidos”, explica. Todos os setores do Governo Municipal terão de ser reajustados e os gastos controlados. As mudanças têm de ser rápidas e a organização deve prevalecer. A dica dela para o nosso governante é de dar valor as pessoas mais humildes.

“O desemprego ainda será um problema e a classe social também. O que poderá acontecer para melhorar a população e a cidade de Catanduva será, a mudança de Presidente da República no decorrer destes quatro anos”, revela.

O prefeito, ainda conforme mostram as cartas do tarô, terá de ser mais flexível com as próprias atividades e ações. “Em relação à saúde, ainda terá problemas sim e, com o livre arbítrio do governante da cidade, secretários , vereadores e Deputados com atitudes determinantes podem melhorar sim a situação e interagir com a população e funcionários para uma cidade com uma saúde melhor”, comenta.

Quando o assunto é economia. Dalva aponta que pode haver desemprego relacionado ao ano que já se foi (2018) e falência de comércio. “A cidade está com uma energia ruim em volta. Uma situação muda quando realmente se empenha para acontecer novas mudanças. Infelizmente a elite neste ano 2018 ficou em primeiro lugar em Catanduva e isso para o astral não é nada bom. Atitude faz o cidadão”, reforça.

A mensagem do tarô é “Manter o equilíbrio e foco para novos caminhos. Acreditar e não perder a esperança de dias melhores e exigir mais transparência dos políticos para a sociedade de Catanduva.Desejo a todos de Catanduva muita luz e boas energias 2019”, finalizou.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local