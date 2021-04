2° Festfim Via Online Tem Artista Catanduvense na Programação de Hoje

Fernando Huega, artista catanduvense está na programação de hoje (01) do 2° Festfima da Cia. Apocalíptica que continua com a programação do FestFIM – Festival de Artes do Fim do Mundo. A apresentação do artista da cidade Feitiço será as 16h30 às 18h30 – sobre Criação de Roteiros para o Fim do Mundo (Atividades Formativas) com Fernando Huega. Ele também fez uma apresentação ontem (31) com mesmo tema.

Com início ontem, dia 29, o festival conta com 130 horas de programação gratuita, 79 atividades entre Gravações, Atividades Formativas, “Lives”, Estreias, apresentado mais de 15 vertentes artísticas, de cinco continentes do mundo e 14 cidades diferentes do Estado de São Paulo, como Presidente Prudente, Diadema, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Paulo, Campinas, Santo André, Tremembé, Praia Grande, Mairiporã, Franca, Embu das Artes, Catanduva e São José do Rio Preto, proporcionando ao público uma verdadeira maratona cultural.

Com alcance internacional já em sua segunda edição, o público terá acesso às apresentações de forma gratuita até o dia 4 de abril através do site da Cia. Apocalíptica (www.ciaapocaliptica.com/) e as mídias sociais YouTube, Facebook e Instagram (@cia.apocaliptica).

Durante o período de inscrições, que aconteceu em janeiro deste ano, o Festival teve 670 projetos inscritos, se consolidando como um dos maiores festivais de artes integradas online do Brasil. Mais informações sobre a 2ª FestFIM estão disponíveis no link www.ciaapocaliptica.com/festfim2. Em breve mais informações sobre a 3° edição internacional do FestFIM – Festival de artes do fim do mundo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local