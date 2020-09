1º Márcio Costa Na Caixa Solidário Arrecada Mais De 50 Cestas Básicas Para Famílias Carentes

Não é apenas o Coliseu Studio que comemora aniversário. Márcio Costa, fotografo e colunista social, soprou as velinhas do bolo no dia 14 de setembro. Adaptando-se ao ‘novo normal’, ele e amigos preparam para comemorar de maneira solidária.

“Eu não quero comemorar meu aniversário sozinho, forçado pelo isolamento social. Pensando nisso, resolvi inovar e fazer meu 1º Márcio Costa na Caixa Solidário. Para essa comemoração diferente, contei com meus amigos. Neste ano estou completando e celebrando os 51 anos em quarentena que me despertou mais uma vez para uma reflexão, pensando em famílias prejudicadas pelas restrições vividas durante a pandemia e assistidas pelo Projeto Semear”, contou Márcio.

O fotografo e colunista social conta que foi feito em sistema drive-thru a entrega das doações e assim foi uma festa, pessoal passava buzindo, cantando parabéns e assim as cestas foram entregues e ele deixou um mimo para cada doador.

“Espero que com essa minha iniciativa venha ajudar muitas famílias, além disso, fiz um mimo para aqueles que doaram, uma caixinha de guloseimas (bolo salgado no pote, batata palha, caixinha de brigadeiros gourmet, mini bolo de ninho morango e um guaranzinho Antárctica)”.

As cestas, depois de arrecadadas, foram distribuídas pelo Projeto Semear, que é um projeto da Igreja Presbiteriana do Brasil de Catanduva onde Márcio com a arrecadação das cestas, juntos entregaram no total, 51 cestas.

“Quero agradecer de coração a todos que doaram, e estou realizado pois numa época tao difícil que está sendo 2020 devido ao coronavirus ainda podemos ajudar com solidariedade e amor” finalizou Márcio.

Ariane Pio

Da Reportagem Local