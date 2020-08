1º Festival Integrarte Reúne Artistas Locais Com Variedade De Atrações On-Line

O 1º Festival Integrarte está reunindo artistas Catanduvenses, que vem se destacando pelo estado e artistas renomados como Lula Barbosa, que foi vice-campeão no festival dos festivais da rede Globo em 1985, Zeca Colares, professor e coordenador do curso de viola de Tatuí e Maria Pérola. As apresentações serão interligadas com a contação de causos do Grupo Cabrabão.

O objetivo do festival e unir as linguagens artísticas a fim de fomentar a produção de arte e cultura na cidade.

O festival começou ontem (28), passando por hoje (29) e termina no domingo (30) e será transmitido pela página do Facebook da JP produções artísticas.

“Nesse primeiro momento estamos trabalhando com música e teatro, mas para os próximos vamos expandir para outras expressões artísticas, que por motivos dos cuidados com a pandemia, não foi possível a participação” explicou João Paulo, diretor e criador do festival.

“Participar de um festival online, totalmente acessível e independente é sempre um grande prazer. Esse tipo de ação forma público e iremos precisar bastante de pessoas que consomem arte quando essa Pandemia acabar” comentou Rafa Back.

Segue a programação do festival – O 1º Integrarte Festival de Catanduva é um evento totalmente independente e formado por parceiros. Ontem teve Grupo Cabrabão – Intervenção Teatral, Gabi e Neto, Lula Barbosa. Hoje tem Grupo Cabrabão, Mr Maze, Quésia Neves, Zeca Collares. NO domingo e encerramento Grupo Cabrabão, Vivi Sanchez e Maria Pérola. Sempre a partir das 18h.

Parceiros: Sandro Takahashi, Associação Dell´arte e todos os artistas participantes. Transmissão no Facebook: https://www.facebook.com/JPPRODUCAOARTE.

Ariane Pio

Da Reportagem Local