‘1º Encontro Solidário’ Já Tem Ingressos A Venda Para Ajudar Prateleira Solidária

O projeto Prateleira Solidária tem recebido ajuda na sua causa em melhorar a vida de inúmeras famílias que estão na pobreza e muitas delas nem tem o que comer. Por isso, já estão à venda ingressos para o 1º encontro solidário que terá toda renda revertida para projeto. Os ingressos são sugeridos a R$ 60 e podem se comprados pelo telefone ou zap (17) 99621.6597. O jantar será realizado no bar Chica da Silva, no dia 22 de dezembro, nos horários específicos, seguindo as regras dos horários de bares e restaurantes, das 19h até às 22h.

O cardápio traz uma variedade de comida, será Buffet à vontade com carpaccio, salada de bar, frios diversos, pastéis (carne, queijo, carne seca com catupiry), bolinho da chica, brusquetas da casa, batata frita, batata forneada (com catupiry e cheddar e bacon), polenta, quibe frito, sanduíche concubinato (filé mignon, mussarela, tomate, azeitona preta e bacon), cupim fatiado e frango à passarinho, iscas de frango, língua e omelete. Além disso, terá música ao vivo com cantores da região e também rolha livre para vinhos.

Relembrado que o jantar especial solidário será 100% da renda revertida para o Projeto Social – Prateleira Solidária Catanduva que ajuda mais de 150 famílias, com alimentos, brinquedos, roupas e calçados e até saúde mental.

Ariane Pio

Da Reportagem Local