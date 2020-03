1º Encontro Regional De Músicos Arrecada Caixinhas De Leite Para O Hospital Do Câncer De Catanduva

Em 8 de março, mesmo dia em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, aconteceu num estabelecimento comercial o primeiro ‘Encontro Regional de Músicos de Catanduva e Região’, que contou com mais de 30 atrações de cantores e instrumentistas. Com cunho social, as caixinhas de leite compradas com parte do dinheiro arrecadado e recolhidas com o ingresso solidário serão doadas amanhã, segunda-feira, às 10h00, para o HCC – Hospital do Câncer de Catanduva.

“A iniciativa partiu da cantora Dayse de Paula para que houvesse mais união entre os músicos da região, e que começasse, ali, um processo de luta com os direitos dos músicos que não são reconhecidos devidamente em nossa cidade. Pois os poucos estabelecimentos de Catanduva dão mais oportunidade a músicos de fora, e o reconhecimento, até em seus cachês, vem caindo cada vez mais. Criamos uma comissão organizadora com Juninho Silva, Angelica Oliveira, Lindy Oliveira, Leonardo Brito, Juliana Campos, Rodrigo Marim, a dupla Patrícia e Val, João Oliveira, Renata Clemente e Abimael Almeida”, informa um dos participantes, Fernando Araújo. “Luciene Ferreira e Juninho Oliveira, proprietários do estabelecimento escolhido, nos abriram as portas. Também vale ressaltar que o espaço valoriza e reconhece cada cantor com a sua arte”.

O evento foi realizado das 11h00 às 19h00, com entrada solidária de R$ 10 e um litro de leite. “Somamos ao todo, com a venda das pulseiras, R$ 1.550. Dividimos por 31 participantes, e a maioria decidiu doar sua parte do cachê para a compra de mais leites”, finaliza Fernando.

Da Reportagem Local