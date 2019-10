1º Chá Beneficente Do Conselho Da Mulher Empresária Em Prol Da Avoiam

O conselho da Mulher Empresária de Catanduva realizará no dia 23 de outubro, às 15h na sede do Sincomercio o 1º Chá Beneficente em prol da Avoiam.

Segundo a presidente do Conselho, Alexandra Bergamo Spina, o intuito do chá é ajudar as Ongs e neste ano elas decidiram pela Avoiam, da irmã Ana Maria e aproveitando o espaço de festa do Sincomercio com cozinha totalmente equipada para atender esperamos 150 mulheres e os convites estão a vendas com uma das conselheiras ou na sede do Sincomercio. O valor dos convites é de R$40 reais.

O cardápio do chá terá o tradicional café e chá com bolos e quitutes. Segundo Alexandra as próprias conselheiras servirão o evento ao som da banda som e batom. Toda renda será revertida para a Avoiam neste primeiro chá e depois vamos estender para outras Ongs nos próximos anos, além disso, a equipe da AVCC estará com um bazar na entrada da festa vendendo o artesanato que elas mesmas confeccionam. Então o bazar renda para AVCC e renda do chá vai para Avoiam.

A Avoiam tem fins filantrópicos de caráter assistencial com a finalidade de prestar trabalho voluntário na forma de serviço social a fim de ­­contribuir e oferecer assis­tência espiritual moral e ma­terial aos seus usuários. Acolhem os acompanhantes dos hospitais da nossa cida­de, abrangência de atendimen­­­to de todo Estado de São Paulo outros Estados e região.

A irmã, Ana Maria contou que a Avoiam surgiu no ano de 2005,dentro do hospital Padre Albino, e possui a casa de apoio desde 2011 .Atualmente conta com 25 voluntários e ­se mantem por meio de doa­­ções .

Só em 2014 entre pacientes , hóspedes e visitantes , passaram pela Avoiam aproximadamente de sete mil pessoas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local