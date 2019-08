1º Campeonato De Futsal Taça Garotos De Ouro Começa Hoje

A partir de hoje, dia 9 de agosto, o Ginásio de Esportes de Santa Adélia recebe o 1º Campeonato de Futsal Taça Garotos de Ouro. A competição será para as equipes sub-8 e sub-10.

Para o torneio, estão confirmadas as participações dos times de Santa Adélia, Pindorama Clube, Agulha e Mundo da Bola (de Catanduva). “Neste primeiro dia acontecerá a abertura oficial e uma exibição de todas as equipes, mas ainda não teremos jogos pelo campeonato”, contou o técnico das equipes de Santa Adélia e um dos organizadores, Alemão Missiano.

A competição irá começar, pra valer, no dia 16, com o time santadeliense jogando contra Agulha. O técnico ainda comenta a expectativa para a partida: “os meninos estão muito bem. Fizemos uma série de amistosos. Contra Agulha, a categoria sub-8 venceu por 7 a 4 e a sub-10 também ganhou por 6 a 1. Também jogamos contra Pindorama, Santa Adélia sub-8, goleou por 11 a 4, e a sub-10 empatou em 4 a 4. Acredito que temos boas chances de chegar às finais e conquistar o título”.

Ao final da competição, os campeões receberão troféus, mas todos os atletas participantes ganharão medalhas. “É uma forma que encontramos de incentivar mesmo aqueles que não conseguirão chegar às finais”. “E os meninos que quiserem começar a treinar conosco, podem comparecer a quadra da escola municipal Dr. Luiz Dumont, as segundas e quintas-feiras, a partir das 18h. Ou me procurar na Secretaria de Esportes, no Centro Cultural, no período da manhã”.

O Secretário de Esportes, Luciano de Lima (Bula), também falou a respeito do campeonato: “parabenizo o Alemão pelo trabalho realizado com essas crianças, pois essa é a fase mais importante para quem quer jogar futebol e também se tornar um cidadão por isso, cuidado, atenção e dedicação é muito importante. Recomendo que os pais levem seus filhos para participarem dos treinos na Escolinha de Futsal, para que assim as crianças tenham um momento de lazer e sociabilização entre elas e também possamos atuar dessa forma no combate ao sedentarismo e obesidade”.

