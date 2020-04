1ª Vara Criminal De Catanduva Destina R$ 20 Mil Ao Combate Do Coronavírus

1ª Vara Criminal de Catanduva está destinando R$ 20 mil ao combate do coronavírus. Ação feita pela Corregedoria Geral da Justiça que editou, no dia 20 de março, o Provimento CG nº 9/20, recomenda aos juízes de todo o Estado que os recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo e acordos de não persecução penal sejam direcionados para aquisição de materiais e equipamentos médicos, insumos, medicamentos e contratação de serviços.

Desde então, mais de R$ 5,1 milhões foram repassados pela Justiça paulista.

Nos últimos dias proferiram decisões de repasse de recursos os juízes Érica Marcelina Cruz (1ª Vara Criminal de Bauru); Antonio Carlos Pinheiro de Freitas (1ª Vara Criminal de Catanduva); Aline Tabuchi da Silva (1ª Vara de Dracena); Aline Sugahara Bertaco (3ª Vara de Dracena); Senivaldo dos Reis Junior (2ª Vara de José Bonifácio); Camila Corbucci Monti Manzano (Vara Única de Louveira); Ricardo Augusto Galvão de Souza (Vara Única de Pilar do Sul); Elaní Cristina Mendes Marum (Vara Criminal de São João da Boa Vista); Osmar Marcello Junior (Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São João da Boa Vista); Gustavo de Castro Campos (Vara Única de Tambaú); Fabrício Orpheu Araújo (2ª Vara Criminal de Tatuí); Paulo Guilherme de Faria (Juizado Especial Cível e Criminal de Ubatuba).

Ariane Pio

Da Reportagem Local

