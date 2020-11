1ª SIPAT Da Associação Mahatma Gandhi Abordou Perigos E Riscos Da Atividade Laboral

Nos últimos dias 27 e 28 de outubro, no Anfiteatro Amil Zákia, do Hospital, dentro de um sério protocolo de enfrentamento ao novo coronavirus, a CIPA e o SESMET da Associação Mahatma Gandhi de Catanduva-SP, realizaram a 1ª SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho.

O objetivo desse evento é divulgar os perigos e riscos da atividade laboral do empregado e mostrar as medidas preventivas a ser adotada para eliminar, controlar ou evitar tais riscos.

O primeiro dia contou com abertura, reunindo o Presidente da CIPA da Associação Mahatma Gandhi, Emerson Gonçalves, seguido pela fala do Diretor Financeiro da instituição, Márcio Antonio Humel. Na sequência, palestras com o Médico do Trabalho e Cardiologista Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro, com o tema “Saúde no Trabalho” e da ginecologista Dra. Tamires Maura Merlim, abordando o tema “Saúde da Mulher”. No dia 28 a abertura foi com o vice-presidente da Associação Mahatma Gandhi, Marcelo Fernandes, que em seu pronunciamento parabenizou toda a equipe da CIPA e do SESMET pelo êxito do evento, além de frisar a importância da conscientização sobre os perigos de acidente de trabalho. Na sequência a plateia assistiu a palestra com a oftalmologista Dra. Nathália Kassis Fernandes sobre prevenção ocular. A última palestra foi com o mastologista Dr. Eduardo Chagas Malaquias sobre o Outubro Rosa. Nos dois dias a plateia também contou com atividade física laboral com os educadores físicos do Hospital Mahatma Gandhi, assim como dicas de prevenção ao mosquito aedes aegypti pelo Diego do EMCAa, além de deliciosa mesa de café da tarde e sorteio de dezenas de presentes fornecidos pelo comercio e empresas de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local