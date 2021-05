1ª Festa do Queijo e do Vinho Será Realizada Pelo Coliseu Studio

A primeira festa do queijo e vinho na caixa vai acontecer em prol da construção da casa pastoral da igreja presbiteriana brasileira de Catanduva.

Quem está promovendo é o Márcio Costa pelo Coliseu Studio segundo ele o evento será realizado no dia 12 de junho no dia dos Namorados em sistema drive-thru.

As caixas vão ser limitadas e podem ser reservadas ou ter mais informações pelo telefone (17) 99726-2627.

O valor das caixas será de R$ 169 e a pessoa pode optar por pagar no cartão, pix, promissória ou cheque. O que vem na caixa: vinho Quinta Jubair Bordô Suave, vem creme de ricota, torradas temperadas, vem cacho de uva sem semente, queijo gorgonzola, queijo brie, queijo estepe, queijo gouda, azeitonas verdes recheadas com pimentão e para arrematar a festa um bolo no pote de avelã e um bolo no pote de ninho trufado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local