1ª Festa Do Chopp Do Rotary Club Será Realizada Clube de Tênis Catanduva

O Rotary Club de Catanduva realiza a 15ª Festa do Chopp, dia 19 de outubro, no Clube de Tênis Catanduva, a partir das 20h30. O Objetivo é arrecadar fundos para ajudar seus projetos assistenciais. Evento pretende reunir 500 pessoas como sempre reuniu em todos eventos feitos pelo Rotary.

Os interessados em participarem da festa precisam reservar convite o mais rápido possível, pois as adesões são limitadas. De acordo com Marcio Costa Rodrigues, imagem pública do Rotary Club de Catanduva, os convites podem ser adquiridos pelo telefone 99726-2627 ou pelo disk convite que vai levar os convites até você. “Além de ser uma festa tradicional, all inclusive, esse ano tem som ao vivo, são momentos agradáveis, descontraídos e de muita alegria para quem participa, e essa festa já faz parte do calendário de evento da cidade”, afirma Márcio.

O convite está sendo vendido a R$ 130,00 all inclusive cardápio alemão, chopp Brahma, sobremesa, DJ Ricardinho e som ao vivo com Pagode da Alegria que promete não deixar ninguém parado.

“O Rotary Club luta em extinguir a poliomielite mundial e agora nas novas campanhas entra a Hepatite Zero também”, ressalta Márcio.

A festa traz um cardápio peculiar da Alemanha e promete agradar a todos os participantes. Para beber teremos chopp, refrigerante e água. Para finalizar o jantar sobremesa, complementa o responsável pela imagem pública do Rotary.

O DJ Ricardinho e a Banda Pagode da Alegria ficarão responsáveis em animar a festa. “Nós preparamos a festa com muito carinho e cada pessoa logo na entrada receberá uma caneca de alumínio”, finaliza Costa.

SERVIÇOS: Os interessados em participarem da festa devem entrar em contato com Márcio pelo telefone (17) 99726-2627.

Ariane Pio

Da Reportagem Local