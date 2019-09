1ª Feira do Comércio de Catiguá Começa na Sexta-Feira

A 1ª Feira do Comércio de Catiguá começa na sexta (6) e vai até domingo (8) no salão Paroquial de São Sebastião, das 8h às 22h. O evento contará também com show ao vivo, brinquedos infláveis e Praça de alimentação.

Segundo o diretor de serviços urbanos, Leonardo Aparecido da Silva, o evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Catiguá, juntamente com a Secretária de Cultura e Turismo de Catiguá, onde está é a primeira feira do comércio da cidade.

Leonardo contou que a feira tem o objetivo de promover o comércio local que é de extrema importância para as empresas do município, que se fortalecem bastante ganhando eventos (feiras) como este. “Acredito que com este evento, da feira do comercio de Catiguá, haverá uma boa sacudida principalmente por mobilizar a população oferecendo diversos fatores que agregam ao evento trazendo uma confiança maior aos expositores e consequentemente renovando os ânimos e aumento mais novos projetos” explica o diretor.

A expectativa da organização do evento é que durante os três dias da feira mais de 3000 pessoas visitem o local. “A população de Catiguá e região pode esperar uma feira com muita diversidade passando por todos os seguimentos como roupas, acessórios, perfumaria, gastronomia, entre outros. Vale ressaltar também que todos os dias terão atrações culturais e musicais, além de um espaço especial com brinquedos para crianças e uma praça de alimentação com muita diversidade gastronômica. Ainda temos stands disponíveis para os interessados do comércio local. E até o momento já são 20 lojas participando” finaliza Leonardo.

Para os interessados em adquirir um stand na feira de Catiguá ligar no telefone: 17 3564-9500.

Ariane Pio

Da Reportagem Local