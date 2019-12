1ª edição da Costelada arrecada mais de R$ 15 mil para HCC com Festa em Elisiário

Na última quarta-feira (4), o grupo de voluntários de Elisiário entregou para o Hospital de Câncer de Catanduva R$15.445,15, arrecadado na 1ª a 1ª Costelada ao Fogo de Chão.

O evento foi realizado no dia 8 de Setembro, no Ginásio de Esportes de Elisiário e foi organizado por Guilherme e Tulio que tinham vontade de promover uma ação em prol do HCC.

Segundo Tulio depois de uma visita ao hospital ele viu a necessidade de ajudar para que a instituição tenha cada vez mais recursos para crescer e atender muitos pacientes. “Senti a necessidade e juntamente com o Guilherme e o grupo de jovens nos engajamos nesse evento e com certeza faremos cada vez mais em prol do HCC e do próximo” finalizou.

A gerente de captação de recursos, Angélica Rodrigues agradeceu o gesto dos voluntários. “O Hospital de Câncer de Catanduva agradece imensamente aos realizadores, patrocinadores e doadores que contribuíram com a Costelada. Nossos pacientes contam com este importante apoio para continuarem o tratamento contra o câncer”, destacou.

O HCC oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal. No total, 84 pacientes foram atendidos sendo que 44 já concluíram o ciclo e outros 31 seguem a radioterapia diária na unidade, totalizando 2000 sessões do tratamento. As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222/(17)3311-3365 e (17)99789-8343.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local