1ª Costelada ao Fogo de Chão Será Realizada no Domingo

Voluntários de Elisiário realizam a 1ª Costelada ao Fogo de Chão com renda revertida ao Hospital de Câncer de Catanduva no domingo (8), a partir das 11h, no Ginásio de Esportes Oriel Sérgio Morales. As adesões do segundo lote são vendidas a R$ 30 reais, incluso costela ao fogo de chão, arroz, mandioca, farofa e salada. As bebidas serão vendidas à parte.

O evento foi organizado por Guilherme e Tulio que tinham vontade de fazer um algo para o Hospital de Câncer de Catanduva. Segundo Tulio depois de uma visita ao hospital ele viu a necessidade de ajudar para que o hospital tenha cada vez mais recursos para crescer e atender muitos pacientes. “Senti a necessidade e juntamente com o Guilherme e o grupo de jovens estamos engajados nesse evento e com certeza faremos cada vez mais em prol do HCC e do próximo” finaliza Tulio.

A história diz que a costela de fogo de chão surgiu nas fazendas antigamente, onde os patrões matavam o gado para consumo próprio e pegavam para si as consideradas carnes nobres (picanha, maminha, alcatra, file mignon…) e entregavam aos peões as costelas, carnes consideradas não nobres e difíceis de assar ou usar no dia-a-dia. Os peões, enquanto cuidavam do gado do patrão, fazia um buraco no chão, cravavam a costela em lanças de pau e deixavam assando ela por horas e horas apenas temperada com sal grosso (muitas vezes utilizado para alimentar o gado), enquanto trabalhavam e tomavam um mate e proseavam (conversavam). E assim surgiu um dos mais bonitos e gostosos costumes.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Elisiário, oferendo o ginásio de esportes para realização. “Temos todos que ajudar porque é por uma causa muito importante”. Informações e adesões pelos telefones 17 99609-5744 / 99655-3217.

Ariane Pio

Da Reportagem Local